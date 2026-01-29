Музыкант из Orange Keep Жарков рассказал, что совмещает творчество с IT-сферой
Участники группы Orange Keep Александр Жарков и Николай Еремин дали интервью «ТСН24». В беседе они признались, что совмещают занятия творчеством с основной работой.
По словам Жаркова, его трудовая деятельность связана с IT-сферой, Еремина — с SMM. Кроме того, оба исполнителя преподают уроки игры на гитаре.
«Наш второй гитарист работает менеджером по продажам. А барабанщик — настоящий экстремал: он промышленный альпинист», — отметил Жарков.
Репетиции коллектива обычно проходят в вечернее время после рабочего дня или в свободные от концертов выходные.
