Музыкант из Orange Keep Жарков рассказал, что совмещает творчество с IT-сферой

Участники группы Orange Keep Александр Жарков и Николай Еремин дали интервью «ТСН24» . В беседе они признались, что совмещают занятия творчеством с основной работой.

По словам Жаркова, его трудовая деятельность связана с IT-сферой, Еремина — с SMM. Кроме того, оба исполнителя преподают уроки игры на гитаре.

«Наш второй гитарист работает менеджером по продажам. А барабанщик — настоящий экстремал: он промышленный альпинист», — отметил Жарков.

Репетиции коллектива обычно проходят в вечернее время после рабочего дня или в свободные от концертов выходные.