Музыкант Бутман отметил, что джазовые исполнители из России интегрируют народные мотивы, опережая мировой тренд

Российский джазмен и народный артист России Игорь Бутман в беседе с ИА НСН поделился мнением о современной джазовой сцене. Музыкант указал, что российские артисты успешно освоили различные стили и обогатили их народными мотивами задолго до появления современных электронных направлений.

«На джазовый стиль это уже давно легло, до электронной музыки. Такие композиции были сделаны еще Леонидом Утесовым, Эдди Рознером, Александром Варламовым <…> Все это основано на русской народной музыке. Все это уже было и эти эксперименты продолжаются», — цитирует Бутмана сайт RT.

Кроме того, российский музыкант выразил уверенность в потенциале молодых артистов, среди которых выделил ярких представителей новой волны: Антона Чекурова, Артема Баденко, Юрия Псянчина и Макара Кашицина. По мнению Бутмана, благодаря таланту и музыкальному разнообразию отечественный джаз способен выйти на новый уровень международного признания.