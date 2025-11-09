Музыкант Билли Новик назвал важным шагом появление нового джазового лейбла в России

Музыкант и лидер группы «Billy’s Band» Билли Новик в интервью ИА НСН выразил мнение о значении появления нового джазового лейбла в России. Он подчеркнул, что такой шаг важен для развития музыкальной индустрии, однако основное внимание лейблов сосредоточено на правах на музыку, а не на монетизации.

Новик отметил, что лейбл The Hat Music, созданный совместно с МТС Лейбл, выпустил дебютный альбом гитариста Ильи Зырянова, записанный при участии известных музыкантов. Он подчеркнул, что создание лейбла предоставляет гарантию качества и возможность представить музыку в привлекательной упаковке.

Новик также подчеркнул, что джазовая музыка не пользуется массовой популярностью, особенно на цифровых платформах. Он выразил надежду, что появление новых лейблов создаст здоровую конкуренцию и позволит молодым артистам получить признание и поддержку.