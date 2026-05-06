Музыкальный обозреватель Ступников отметил, что альбом «Reload» имеет особое значение в творчестве группы Metallica

Рок-группа Metallica готовится к переизданию своего седьмого альбома «Reload». Оригинальная пластинка, выпущенная в 1997 году, включает хиты «Unforgiven II» и «Fuel». Переиздание дополнят ранее не выпущенными материалами. Музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал ИА НСН , что альбом «Reload» имеет особое значение в творчестве группы.

Он пояснил: «Альбом "Reload" занимает достаточно странное место в дискографии группы Metallica. Известно, что Metallica как бы пережила несколько жизней. "Reload" стал экспериментальным альбомом, который испытал влияние и гранжа, и других актуальных стилей на тот момент».

По словам эксперта, изначально поклонники не приняли «Reload», однако со временем альбом стал классикой и вошел в золотой фонд группы.