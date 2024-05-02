Музыкальный критик Соседов: тема Евровидения давно закрыта для РФ | 360°

Культура 02 мая 2024, 18:22 Музыкальный критик Соседов: тема Евровидения давно закрыта для РФ

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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что РФ нет смысла участвовать в Евровидении в 2024 году. Эта тема давно закрыта для России, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его мнению, уже долгое время конкурс не имеет реального значения. Соседов выразил радость тому, что российская сторона не станет принимать участие в музыкальном мероприятии, добавило ИА НСН.

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Советский Союз, напомнил критик, не считал Евровидение серьезным и стоящим упоминаний в прессе конкурсом.