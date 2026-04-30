Музыкальный критик Соседов поделился советами, как артистам завоевать внимание молодежи

В музыкальной индустрии России наблюдается возвращение групп, популярных в нулевые годы. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Общественной Службой Новостей своими мыслями о том, как певцам завоевать современную аудиторию.

Соседов считает, что успех зависит от интереса слушателей. Он отметил, что новое поколение с удовольствием слушает альбомы Надежды Кадышевой, хотя это может показаться неожиданным.

Критик также подчеркнул, что артистам, вернувшимся на сцену, необходимо адаптировать свои хиты к современным музыкальным предпочтениям.

«Даже пять лет назад музыкальные предпочтения у слушателей были иные, чем сейчас», — сказал Соседов.

Это означает, что звездам придется задуматься о новой аранжировке или перепеть свои хиты в другой тональности и формате.