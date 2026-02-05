Музыкальный критик Соседов отметил, что Полина Гагарина и Дима Билан могли бы получить «Грэмми»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей назвал российских артистов, которые могли бы претендовать на престижную музыкальную награду «Грэмми». Среди них — Полина Гагарина и Дима Билан.

По мнению эксперта, эти исполнители — одни из лучших вокалистов российской эстрады и пользуются большой популярностью.

«Я считаю, что у Димы Билана было очень много шансов прославиться именно в Голливуде, получить "Грэмми", после всех международных проектов и "Евровидения" его уже знали в Европе, а потом и в США. Но певец не воспользовался шансом, захотел работать на свою публику, что весьма похвально», — отметил Соседов.

Он также добавил, что Полина Гагарина также имеет все шансы стать певицей с мировым именем. Однако, по его словам, номинация «Грэмми» не предназначена для русскоязычных исполнителей, и американцам сложно понять феномен русской музыки.