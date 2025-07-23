Музыкальный критик Бабичев назвал пластинку Blizzard of Ozz визитной карточкой Оззи Осборна

По словам эксперта, первые две пластинки группы Black Sabbath, сооснователем которой был Осборн, — Black Sabbath (1970) и Paranoid (1971) — определили жанр хеви-метал. Песни Paranoid, Iron Man, War Pigs, Mr. Crowley, Crazy Train, N.I.B., Hand Of Doom, Sabbath Bloody Sabbath стали классикой и постоянно исполнялись на концертах Оззи.

Бабичев подчеркнул, что гитарные риффы Black Sabbath определили звучание жанра хеви-метал.

«Если говорить о самой музыке — то те самые три ноты, та же Black Sabbath. Вообще хеви-метал строится, как говорится, на трех нотах, породивших жанр, на запоминающихся гитарных риффах», — объяснил он.

Говоря о сольной карьере Осборна, стоит выделить два первых альбома, записанных после его ухода из Black Sabbath. Бабичев отметил пластинку Blizzard of Ozz, откуда трек Crazy Train стал визитной карточкой певца.