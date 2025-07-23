Музыкальный критик Бабичев назвал пластинку Blizzard of Ozz визитной карточкой Оззи Осборна
Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал News.ru, что лучшими альбомами сольной карьеры Оззи Осборна являются Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1982) и No More Tears (1991).
По словам эксперта, первые две пластинки группы Black Sabbath, сооснователем которой был Осборн, — Black Sabbath (1970) и Paranoid (1971) — определили жанр хеви-метал. Песни Paranoid, Iron Man, War Pigs, Mr. Crowley, Crazy Train, N.I.B., Hand Of Doom, Sabbath Bloody Sabbath стали классикой и постоянно исполнялись на концертах Оззи.
Бабичев подчеркнул, что гитарные риффы Black Sabbath определили звучание жанра хеви-метал.
«Если говорить о самой музыке — то те самые три ноты, та же Black Sabbath. Вообще хеви-метал строится, как говорится, на трех нотах, породивших жанр, на запоминающихся гитарных риффах», — объяснил он.
Говоря о сольной карьере Осборна, стоит выделить два первых альбома, записанных после его ухода из Black Sabbath. Бабичев отметил пластинку Blizzard of Ozz, откуда трек Crazy Train стал визитной карточкой певца.