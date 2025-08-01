Музыка Александра Глазунова прозвучит на шоу «Поющие мосты» в Петербурге 2–3 августа

В предстоящие выходные, 2–3 августа, в Северной столице пройдет шоу «Поющие мосты». Его посвятят 160-летию со дня рождения выдающегося композитора, дирижера и профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Глазунова. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Посетители смогут насладиться фрагментами из сочинений артиста, которые стали частью золотого фонда российской музыки. По традиции мероприятие начнется с «Гимна великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.

Затем прозвучат отрывки из произведений Глазунова: «Торжественной увертюры», антракта балета «Раймонда» и «Концертного вальса № 1 ре мажор», добавил RT.