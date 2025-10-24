Музей МХАТ и Ростелеком представили новый просветительский проект

Музей МХАТ и Ростелеком запустили совместный просветительский проект «Константин Станиславский. В поисках системы». В нем приняли участие студенты Школы-студии МХАТ, сотрудники музея, журналисты и блогеры.

«В основу проекта легла идея создать увлекательный просветительный контент — образовательный, игровой, документальный — для молодежи, для школьников, для студентов, для молодых специалистов, про историю создания Московского художественного театра, про актеров, про художников, про легендарных личностей, связанных с этим местом», — рассказал директор музея Павел Ващилин.

Всего в цикле выйдет 10 видеолекций. Пять из них уже доступны для просмотра. Кроме того, слушатели могут проверить свои знания, поучаствовав в викторине, посвященной истории театра.

«Мы совместили документальное и игровое кино, сделали это в современном блогерском формате», — подчеркнула директор внешних коммуникаций МРФ «Центр» Ростелекома Вера Кузнецова.

Главная задача проекта — сделать мир театра ближе и понятнее широкой аудитории.