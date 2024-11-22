Музей городового магистрата откроется в Нижегородской области

В городе Арзамас (Нижегородская область) планируют открыть Музей городового магистрата. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министра культуры региона Наталью Суханову.
Она отметила, что городские власти вместе с профильными специалистами уже приступили к разработке новой концепции экспозиции музея. С 2013 года в этом здании находилась экспозиция музея русского патриаршества.
«В следующем году приступим к ремонтно-реставрационным работам самого здания магистрата», — добавила собеседница издания.
Денежные средства для запуска музея выделят из областного бюджета, сообщила Суханова.
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