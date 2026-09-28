Музей акварели откроют в Кургане
В Кургане создадут музей акварели на площадке художественного музея имени Г.А. Травникова. Об этом решении губернатора региона Вадима Шумкова сообщило агентство URA.RU.
Глава региона поддержал инициативу разместить новую экспозицию на отремонтированных площадях учреждения.
Ранее художественный музей Кургана капитально отремонтировали за 52 миллиона рублей. В обновленном здании обустроили иммерсивную комнату, интерактивную примерочную русских костюмов, а также установили мультимедийные столы и интерактивные карты.