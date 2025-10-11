MTV закроют в ряде стран Европы

Компания Paramount закроет вещание музыкальных телеканалов MTV в Германии, Австрии и Великобритании. Об этом сообщил Broadband TV News со ссылкой на операторов телевизионных платформ.

В Великобритании каналы MTV Live, Club MTV, MTV 90s, MTV 80s и MTV Music прекратят работу 31 декабря после вещания на протяжении почти 40 лет. Доступным для зрителей останется лишь MTV HD.

Также до конца 2025 года прекращение вещания ожидается в нескольких странах Восточной и Центральной Европы — в том числе Венгрии и Польше. Кроме того, MTV может прекратить вещание в государствах Бенилюкса — Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Вещание каналов Nickelodeon и MTV в России прекратили в апреле 2022 года. Телеканалы перестали быть доступны для зрителей по требованию правообладателя.

Показы фильмов в России запретили компании The Walt Disney Company, Lionsgate, Universal Pictures и другие.