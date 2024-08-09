Москвичей пригласили на «Вельвет Фест» в сад «Эрмитаж»

«Вельвет Фест» состоится в саду «Эрмитаж» в Москве 18 августа

Фото: РИА «Новости»

В Москве 18 августа пройдет «Вельвет Фест». Популярные артисты выступят в саду «Эрмитаж» в честь 20-летия музыкального лейбла Velvet Music.

«Вельвет Фест» станет самым уютным музыкальным событие лета. Посетители услышат Елку и Мари Краймбрери, Нюшу, Еву Польну, Наталью Подольскую.

Свои хиты на фесте исполнят Владимир Пресняков, Uma2rmaN, «Винтаж» и «Чи-Ли».

На масштабном празднике будет интересно как взрослым, так и юным гостям — на «Вельвет Фесте» выступят популярные блогеры.

Организаторы отметили, что Velvet Music — музыкальная семья, которая уже 20 лет создает свою философию, основываясь на семейных ценностях, дружбе и честном диалоге со слушателем.

пресс-служба «Вельвет Фест»
Фото: пресс-служба «Вельвет Фест»

В ближайшие дни также пройдет фестиваль «Москва 2030». «Лужники». Дети поучаствуют в мастер-классах и других активностях.

Больше сказка, чем реальность. О чем новый российский сериал «Игры»

«Обещал сломать шею и вывезти в лес». Охранник ТЦ в Щелкове чуть не задушил ребенка

Фейк: в России объявят новую волну мобилизации

Эскалации не видят. Как и почему США оценили атаку ВСУ на Курскую область

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте