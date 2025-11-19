Москвичей и гостей столицы пригласили увидеть сердце коллекции музея «Царское Село»

Шедевры музея-заповедника «Царское Село» — одного из самых величественных дворцово-парковых ансамблей императорской России — представлены в Москве. Посмотреть на уникальное собрание исторических ценностей и произведений искусства мирового уровня с 19 ноября можно в Государственном историческом музее.

Всего в Москву привезли 526 предметов. Это сердце царскосельской коллекции: от подлинного янтарного ларца Турау начала XVIII века до мундирного платья Екатерины II, шедевров бронзы, фарфора, мебели. Некоторые из экспонатов были спасены во время Великой Отечественной и впервые приехали в другой город.

«Значительная часть предметов, которые можно будет увидеть на выставке в Историческом музее, находится в фондохранилищах, за пределами посетительских зон музея „Царское Село“ и в Москве представлена впервые. Проект, над которым работали коллективы двух музеев, дает уникальную возможность познакомиться с произведениями различных видов искусства, обратив пристальное внимание на их художественную ценность, составить представление о масштабах и разнообразии музейного фонда России», — сказал Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.

Коммуникационный партнер проекта — медиахолдинг МАЕР — разослал цифровые приглашения на выставку, за 11 дней их увидят свыше 88 миллионов раз.

«Почему так важно посетить эту выставку? Лично для меня она означает связь с эпохой, в которой произошел крутой перелом в жизни страны и предков. Через историю самодержавия можно проследить, какими были и какими стали традиции общества, что сохранилось, а что ушло безвозвратно. Анонсирующую кампанию выставки „Сокровища императорских резиденций. Царское Село“ мы запустили не только на медиафасадах, но и в наших СМИ, а также в премиальных ресторанах, кафе и крупнейшей логистической сети. Всего цифровые приглашения получат свыше шести миллионов человек», — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова рассказала, что экспонаты проведут в Москве ближайшее пять месяцев, и отдельно отметила информационную кампанию, которую МАЕР запустил в поддержку выставки.

«Я видела рекламу этой выставки, она меня просто поразила. И это слабо сказано. То, какой был PR, как расположены экраны и медиафасады, как сработал искусственный интеллект, как на креативах оживают цветочные композиции… Сегодня я днем это увидела, и меня поразило в самое сердце. Потрясающе! Мне кажется, любая поддержка социально ориентированного бизнеса чрезвычайно важна. Потому что задач и проблем у всех музеев, включая даже самые центральные, очень много. И понятно, что государство не может реализовать все наши желания. Нужно обязательно привлекать внебюджетное финансирование, спонсоров и партнеров музея. Это огромная помощь!» — отметила Ольга Таратынова.