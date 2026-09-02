Москва готовится к крестному ходу с мощами Дмитрия Донского

На сайте телеканала «Царьград» появилась специальная рубрика, посвященная святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Проект приурочен к обретению его мощей в Архангельском соборе Московского Кремля во время реставрационных работ. Исследования подтвердили принадлежность останков правителю, умершему в 1389 году.

В центре внимания — фигура князя как объединителя русских земель и полководца. Материалы подробно разбирают значение Куликовской битвы 1380 года, которая стала символом единства Руси, а также сражение на реке Воже 1378 года — первую крупную победу над Ордой. Дмитрий Донской предстает не только как воин, но и как святой, чья духовная связь с Сергием Радонежским укрепила авторитет Москвы.

Главное событие проекта состоится уже 6 сентября 2026 года. В Москве пройдет Общемосковский крестный ход от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Шествие возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во главе колонны пронесут ковчег с частицей мощей святого князя и Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия». После завершения хода святыни останутся в храме Христа Спасителя для всеобщего поклонения.