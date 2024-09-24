Московский музей «Гараж» останется у Абрамовича

Сообщения о планах по продаже московского музея современного искусства «Гараж» не соответствуют действительности. Учреждение останется в собственности его основателей — предпринимателя Романа Абрамовича и его бывшей супруги Дарьи Жуковой. Об этом со ссылкой на представителя бизнесмена сообщил Telegram-канал издания The Art Newspaper Russia.

Собеседник журналистов уточнил, что музей продолжит работу в обычном режиме.

«„Гараж“ не выставлен на продажу, и никаких переговоров не ведется», — заявил представитель Абрамовича.

О планах по продаже музея ранее сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. Это сообщение быстро растиражировали другие авторы и процитировал ряд СМИ.

Абрамович и Жукова основали «Гараж» в 2008 году как собрание архива по истории современного искусства. Кроме выставок, учреждение занимается публикацией книг, посвященных культуре, а также реализует программы по поддержке художников.

В последний раз московский музей «Гараж» появлялся в новостной повестке в апреле этого года после обысков сотрудниками ФСБ. По данным пресс-службы учреждения, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом бывшего создателя издания «Медиазона» Петра Верзилова*.

*Признаны в России иностранными агентами.