Молодой музыкант из Тамбова стал претендентом на «Грэмми»

Публикующий в интернете музыку под псевдонимом Øneheart музыкант из Тамбова Дмитрий Волынкин стал претендентом на получение премии «Грэмми». Об этом он сообщил в социальной сети.

Молодой человек претендует на победу в категории «Лучший нью-эйдж альбом». Композиции альбома Midnight Journey он написал совместно с Dean Korso и Antent.

Портал ТОП68 уточнил, что Øneheart родом из города Кирсанова Тамбовской области, ему 18 лет. В Сети он прославился после релиза трека Snowfall, который только на платформе Spotify набрал свыше 660 миллионов просмотров.

Вместе с композицией музыканта пользователи соцсетей создают популярный сейчас формат коротких вертикальных видео (рилсы).

Если Øneheart одержит победу, то станет самым молодым обладателем «Грэмми» в истории среди россиян. В настоящее время им является пианист Даниил Трифонов, которому вручили премию в 23 года.

Эмбиент — музыкальный жанр с элементами этномузыки, академической музыки, рэгги, рока, джаза и электронной.