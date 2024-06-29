29 июня 2024 12:00 Молодежное сообщество «Вызов» представило фильм про тяжелое машиностроение 0 0 0 Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» Культура

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Показ кинокартины «Удивительные приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении» состоялся 28 июня на выставке-форуме «Россия» в павильоне «Газпром». Ленту представило молодежное сообщество «Вызов».

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«Тяжмаш» — сочетание, знакомое многим. Термин обозначает сильные и надежные машины, работающие во всех сферах промышленности. «Тяжелое машиностроение, как известно, это фундамент, это, как раньше говорили, производство орудий производства. Я уверен, что нашей съемочной группе и нашим прекрасным главным героям удалось подать эту тему в легкой, почти игровой форме», — рассказал генеральный директор сообщества «Вызов» Андрей Серов.

Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» 1/3 Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» 2/3 Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» 3/3

Производственные масштабы, техника, и, конечно, люди — все это погружает зрителя в сложную, но увлекательную отрасль. В главных ролях фильма снялись участники первого сезона реалити-шоу «Вызов» на ТНТ — химик Мария Рындык и математик Михаил Гарбуз. Чтобы разобраться в теме, ученые отправились в настоящее путешествие во времени. «Главная идея — показать, что нашей стране есть, чем гордиться, у нас такие производства, такие заводы. Мы можем строить и краны, и атомные электростанции, поэтому это очень дорогого стоит», — отметил Гарбуз.

Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» 1/3 Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» 2/3 Фото: Пресс-служба Молодежного сообщества «Вызов» 3/3

Сюжетная линия фильма насыщена захватывающими историями специалистов из области машиностроения. Главные герои рассказывают публике о технике и людях, анализируя прошлое, настоящее и будущее. Кинематограф — это инструмент, с помощью которого можно донести самые сложные и непонятные для простого человека смыслы, отметила Рындык. Она назвала незабываемыми впечатления от съемок в фильме. «Я как химик работаю всегда с маленькими материями, молекулами, атомами. Это совершенно другой уровень, совершено другой масштаб, но зато так сильно расширяет мышление», — поделилась участница шоу «Вызов». После премьеры фильма состоялся public talk. Приглашенные эксперты рассказали о процессе съемок и познакомили гостей ближе с данной сферой. Создатели ленты ответили на вопросы зрителей. Модератором выступила координатор Молодежного сообщества «Вызов», доктор политических наук и PR-директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Валерия Родина. Молодежное сообщество «Вызов» помогает молодым ученым и культурным деятелям искусства стать лидерами общественного мнения, а также обучает необходимым навыкам продвижения в медиапространстве. Сообщество создали по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра «Инсайт Люди».