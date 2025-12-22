Молодежь и неожиданные камбэки: что слушали россияне в 2025 году

Главным артистом 2025 года стал Ваня Дмитриенко, самой прослушиваемой — Anna Asti, а самым громким событием — возвращение популярности Татьяны Булановой. Об этом сообщили аналитики музыкального сервиса «Звук».

Конец года традиционно подталкивает оглянуться назад и вспомнить, чем он был наполнен. Это проще всего сделать через музыку, с которой проживали важные моменты, аудиокниги, которые не отпускали до последней главы, или подкасты, которые расширяли горизонт.

Среди групп фаворитом слушателей оказался «Бонд с кнопкой». Треком года стало «Наследство» от Icegert и SKY RAE. Первый стал также самым популярным артистом у поколения зумеров, тогда как альфа-поколение предпочитает madk1d, а миллениалы — FEDUK.

В категории «Тренд года» победили Sabi и MIA BOYKA с треком «Базовый минимум».

Среди подкастов самым популярным стал «10 глупых вопросов», а следом разместились два проекта в жанре тру-крайм — «Дневники Лоры Палны» и «Тут такое дело». Среди аудиокниг первое место занял мировой хит Пенн Коул «Искра вечного пламени» — фэнтези, где потомки богов правят смертными, а любовь между ними объявлена преступлением.

«Музыка, подкасты и аудиокниги сопровождают нас каждый день и становятся саундтреком жизни. Переслушивая их, мы возвращаем себе не только память о событиях, но и эмоции тех самых драгоценных мгновений, которые легко теряются в суете», — заявил директор сервиса по маркетингу Сергей Глебашев.