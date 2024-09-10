Мюзикл «Последняя сказка» презентовали в Москве

На сцене Московского дворца молодежи презентовали новый мюзикл «Последняя сказка». Он стал самым масштабным проектом компании «Бродвей Москва» и продюсера Дмитрия Богачева.

В центре сюжета — история молодой пары из современной Москвы, у которой происходит кризис в отношениях. Чтобы спасти чувства, они вместе попадут в мир восточных сказок и переживут множество приключений, познакомившись с джинном, Шахерезадой, Али-Бабой, Аладдином и другими персонажами.

«Получился мюзикл — интересный и увлекательный по содержанию, необычный по форме, феноменально зрелищный с очень красивыми хитовыми музыкальными номерами», — рассказал Богачев.