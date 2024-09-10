Мюзикл «Последняя сказка» презентовали в Москве
На сцене Московского дворца молодежи презентовали новый мюзикл «Последняя сказка». Он стал самым масштабным проектом компании «Бродвей Москва» и продюсера Дмитрия Богачева.
В центре сюжета — история молодой пары из современной Москвы, у которой происходит кризис в отношениях. Чтобы спасти чувства, они вместе попадут в мир восточных сказок и переживут множество приключений, познакомившись с джинном, Шахерезадой, Али-Бабой, Аладдином и другими персонажами.
«Получился мюзикл — интересный и увлекательный по содержанию, необычный по форме, феноменально зрелищный с очень красивыми хитовыми музыкальными номерами», — рассказал Богачев.
У проекта очень опытная команда. Стихотворные тексты для песен написал легендарный бард Алексей Иващенко, а художественным руководителем постановки стал возглавляющий Театр имени Пушкина Евгений Писарев. Для мюзикла создатели заручились разрешением турецкого композитора Сезен Аксу, написавшей главный хит Таркана Şıkıdım.
«Это невероятно красивая история, в которой любовь главных героев побеждает все испытания и „Последняя сказка“ не исчезает, как мираж, а становится реальностью длиною в жизнь», — заявил режиссер-постановщик мюзикла Филипп Разенков.
Большая премьера состоится 7 декабря. А после этого мюзикл будет ежедневно идти на сцене МДМ.