Мюзикл по песням Басты «Любовь без памяти» покорил зрителей

Долгожданная премьера прошла 4 октября в «Вегас Сити Холл». Хиты Басты зазвучали в живом исполнении, с яркими постановками и историей, которая тронула до мурашек.

На финальном поклоне Василий Вакуленко не сдержал чувств: поблагодарил артистов, семью и зрителей, назвав проект «чистым кайфом» и признанием в любви — к музыке, жизни и тем, кто рядом.

«Я всегда верил в простую, чистую любовь, за которую стоит побороться», — сказал Баста со сцены.

А зал, затаив дыхание, слушал. Кажется, это не просто премьера — это новое слово в музыкальном театре.

