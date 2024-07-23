Минкультуры Пермского края анонсировало открытие нового здания художественной галереи
Министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о новом здании художественной галереи. Выставки там собираются открывать каждые два месяца, сообщило Ura.ru.
По словам главы ведомства, учреждение находится на финальной стадии готовности к переезду. Уже составлен детализированный план экспозиций, добавил RT.
Платонова отметила, что музей откроет свои двери примерно через два месяца.
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