Минкультуры Пермского края анонсировало «Ночь кино» с отечественными новинками

Пермский край решил присоединиться к акции «Ночь кино», которая приурочена ко Дню российского кино. Об этом сообщило Ura.ru, ссылаясь на данные регионального министерства культуры.

Мероприятие, включающее показы фильмов, мастер-классы и лекции, пройдет в «Кристалл-центре» 27 августа. Вход свободный.

В рамках акции зрителям покажут новинки отечественного кинематографа. Так, местные жители смогут увидеть военную драму Алексея Германа — младшего «Воздух», фэнтези-экранизацию «Сто лет тому вперед» и сказку «По щучьему велению», добавил RT.

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте