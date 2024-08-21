Минкультуры Пермского края анонсировало «Ночь кино» с отечественными новинками
Пермский край решил присоединиться к акции «Ночь кино», которая приурочена ко Дню российского кино. Об этом сообщило Ura.ru, ссылаясь на данные регионального министерства культуры.
Мероприятие, включающее показы фильмов, мастер-классы и лекции, пройдет в «Кристалл-центре» 27 августа. Вход свободный.
В рамках акции зрителям покажут новинки отечественного кинематографа. Так, местные жители смогут увидеть военную драму Алексея Германа — младшего «Воздух», фэнтези-экранизацию «Сто лет тому вперед» и сказку «По щучьему велению», добавил RT.