Министерство культуры Нижегородской области: новый Дом культуры открыли в поселке Арья

Открытие нового Дома культуры состоялось в поселке Арья Уренского муниципального округа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального министерства культуры.

По информации ведомства, проект был реализован в рамках программы «Культура». Старое здание, построенное еще в 1961 году, признали аварийным в 2015-м. На время учреждение переехало в школьный интернат.

Площадь нового Дома культуры составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Зрительный зал рассчитан на 200 мест. В том же строении разместят библиотеку, филиалы музыкальной и художественной школ, а также отделение Дома ремесел.