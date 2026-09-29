Минкульт: интерес россиян к библиотекам вырос на 167%

Интерес россиян к библиотекам по итогам прошлого года вырос на 167%. Об этом со ссылкой на данные Министерства культуры сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

Специалисты связывают рост популярности читален с их масштабным обновлением. Книжные центры превратились в многофункциональные площадки, сочетающие функции коворкингов, лекториев и медиацентров. Для посетителей открыли зоны отдыха, внедряют электронные каталоги, удаленный доступ к цифровым базам данных и круглосуточные станции самообслуживания.

По оценке представителей библиотечной сферы, изменились и требования аудитории: читатели ждут быстрого обслуживания, эстетики и комфорта. Кроме того, сохраняется высокий запрос на качественную социализацию, в том числе в книжных клубах. При этом в академических залах продолжают действовать строгие правила для защиты архивных фондов.