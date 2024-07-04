Министр Любимова поблагодарила врио губернатора Вологодчины Филимонова за развитие культуры

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.
В ходе совещания стороны обсудили восстановление Вологодского кремля. Реставрация будет финансироваться из федерального бюджета. На повестке также стоял вопрос о возведении здания Театра для детей и молодежи в Череповце.
В конце встречи Любимова выразила благодарность Филимонову за развитие культурной сферы региона.