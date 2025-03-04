Министр Любимова: международные проекты Минкультуры охватывают более 80 стран

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с «Парламентской газетой» рассказала о международных инициативах ведомства.

По ее словам, сотрудничество охватывает более 80 стран и включает такие инициативы, как «Русские сезоны», фестивали кино, мероприятия по продвижению русского языка и знакомство с культурным наследием России.

Любимова подчеркнула важность многосторонних площадок — БРИКС, ШОС, ЮНЕСКО, «Группа двадцати» — и двустороннего взаимодействия. Кроме того, Минкультуры организует события к памятным датам, например 225-летию А. С. Пушкина и 500-летию Новодевичьего монастыря.

За последние годы появились новые форматы: профессиональные встречи на темы музейного и библиотечного дела, творческого образования и сохранения культурного наследия, написал RT.