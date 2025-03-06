Министр культуры Любимова: победителем «Интервидения» станет человек с настоящим талантом

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в России в сентябре 2025 года. Свыше 20 стран уже подтвердили намерение отправить своих представителей. Для того, чтобы победить в конкурсе, не нужно представлять какой-либо блок интересов, заявила глава Министерства культуры России Ольга Любимова в новом проекте «Абзаца» .

Она подчеркнула, что победителем станет исполнитель, обладающий настоящим талантом.

«Для этого не нужно, чтобы у него была борода, хвост, копыта, рога, не нужно представлять какой-то блок интересов», – сказала министр в эксклюзивном интервью писателю и телерадиоведущему Михаилу Шахназарову.

Любимова также отметила важность того, чтобы голосование на «Интервидении» не зависело от политических обстоятельств.