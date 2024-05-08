«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России | 360°

Культура 08 мая 2024, 17:44 «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России Фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Новая лента британского кинорежиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая. Помимо кинотеатров, фильм появится на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.

Сюжет картины разворачивается в 1942 году. Группа отважных авантюристов объединяется в секретное боевое подразделение. Их миссия — смелая операция против нацистов. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

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Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» выступил в качестве сопродюсера фильма.

«Студия — не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи — „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“», — отметили в «Кинопоиске».

Сначала Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение. Однако затем изменило свое решение.