«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России | 360°

08 мая 2024, 17:44
«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России
Фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая
Новая лента британского кинорежиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая. Помимо кинотеатров, фильм появится на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.
Сюжет картины разворачивается в 1942 году. Группа отважных авантюристов объединяется в секретное боевое подразделение. Их миссия — смелая операция против нацистов. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.
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Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» выступил в качестве сопродюсера фильма.
«Студия — не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи — „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“», — отметили в «Кинопоиске».
Сначала Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение. Однако затем изменило свое решение.
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