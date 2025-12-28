Министерство культуры Нижегородской области поддержало 46 кинопроектов в 2025 году

Министерство культуры Нижегородской области объявило о поддержке 46 кинопроектов в 2025 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Среди поддерживаемых проектов — телевизионные сериалы, полнометражные фильмы, документальные картины и анимационные короткометражки. Особое внимание уделялось продвижению творческих коллективов, работающих над созданием оригинального киносценарного материала. Отдельно выделены такие проекты, как сериал «Акушер-2», телепередача «Мой папа — мэр», фильмы «Как Иван в сказку попал», «Соловьева к доске!» и другие.

В рамках поддержки кинематографистов министерство культуры обеспечило помощь в подборе съёмочных площадок, предоставлении необходимого оборудования и организации консультаций. Дополнительно авторы проектов получали юридическую помощь в подготовке документации и написании обращений в профильные ведомства.

Планируется, что подробная информация о проектах, намеченных к реализации в 2026 году, будет предоставлена позднее, ближе к началу весны, когда начнётся активная фаза съёмочного процесса.