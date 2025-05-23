Международный кинофорум «Золотой витязь» стартовал в Севастополе

Международный кинофестиваль «Золотой витязь» открылся в Севастополе под лозунгом «За нравственные христианские идеалы. За возвышение души человека». Форум собрал кинематографистов из России, США, Германии, Турции и других стран, сообщило ОТР .

Программа мероприятия представлена почти двумя сотнями кинолент. Центральные темы нынешнего смотра — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и современный патриотизм защитников Отечества. Часть конкурсных картин посвящена участникам специальной операции, а наибольший интерес вызвал фильм «В списках не значился», снятый по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

Показ прошел в музее-храме «Новый Херсонес». Президент «Золотого витязя» Николай Бурляев выразил уверенность в дальнейшем росте престижа и популярности форума.