Международный кинофорум «Золотой витязь» стартовал в Севастополе

Международный кинофестиваль «Золотой витязь» открылся в Севастополе под лозунгом «За нравственные христианские идеалы. За возвышение души человека». Форум собрал кинематографистов из России, США, Германии, Турции и других стран, сообщило ОТР.
Программа мероприятия представлена почти двумя сотнями кинолент. Центральные темы нынешнего смотра — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и современный патриотизм защитников Отечества. Часть конкурсных картин посвящена участникам специальной операции, а наибольший интерес вызвал фильм «В списках не значился», снятый по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.
Показ прошел в музее-храме «Новый Херсонес». Президент «Золотого витязя» Николай Бурляев выразил уверенность в дальнейшем росте престижа и популярности форума.
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