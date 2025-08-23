Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest 2025 пройдет на ВДНХ

На территории ВДНХ 30 и 31 августа развернется масштабное событие — Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest 2025. Об этом сообщил DailyMoscow .

В мероприятии примут участие 150 рок-групп из разных уголков планеты: США, Кубы, Ирландии, Греции и других стран. Кульминацией первого дня станет церемония прощания с Оззи Осборном, ушедшим из жизни в возрасте 76 лет.

Церемония начнется с совместного исполнения песни группы Black Sabbath «Mama I’m Coming Home». Эта композиция отражает тяжелый период в жизни музыканта и осознание им своих ошибок. Также планируются 15 минут молчания, во время которых на экране покажут фрагмент документального фильма о жизни певца.