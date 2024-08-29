Международный фестиваль «Ночь света» пройдет в Гатчине с 29 по 31 августа

Международный фестиваль медиа- и светового искусства «Ночь света» состоится в Гатчине. Мероприятия пройдут с 29 по 31 августа, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на организаторов.

По словам директора фестиваля Ольги Аршанской, созданием работ занимаются более 165 человек. Россию представят мастера из Москвы, Северной столицы и Казани. Кроме того, участниками станут специалисты из Китая, Японии, Испании и других стран.

Маршрут экспозиции протянется более чем на пять километров, добавил RT.