Международный фестиваль «Ночь света» пройдет в Гатчине с 29 по 31 августа
Международный фестиваль медиа- и светового искусства «Ночь света» состоится в Гатчине. Мероприятия пройдут с 29 по 31 августа, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.
По словам директора фестиваля Ольги Аршанской, созданием работ занимаются более 165 человек. Россию представят мастера из Москвы, Северной столицы и Казани. Кроме того, участниками станут специалисты из Китая, Японии, Испании и других стран.
Маршрут экспозиции протянется более чем на пять километров, добавил RT.