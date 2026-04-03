Международный фестиваль классической музыки «Кантата» представил программу 2026 года

VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» объявил программу на 2026 год. Она будет посвящена композиторам XX века и 80-летию Калининградской области, сообщил «Росбалт» со ссылкой на организаторов.

С 12 по 16 июня мероприятие пройдет в Калининграде и других знаковых площадках региона под девизом «Опережая время», с акцентом на произведения Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.

Открытие 12 июня будет синхронизировано с Всероссийским марафоном «Кантата. Россия» в День России, который охватит 12 регионов страны. Художественный руководитель — Фабио Мастранджело.