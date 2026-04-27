Международный фестиваль Intervals объединил 20 художников из восьми стран в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился Международный аудиовизуальный фестиваль Intervals, который с 25 по 26 апреля охватил 23 локации. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Событие объединило 20 художников из восьми стран и сотни тысяч зрителей. Эпицентром стал второй павильон Нижегородской ярмарки, где в первый день собрались пять тысяч человек.

Фестиваль преобразил знаковые места: набережные, Пакгаузы, Чкаловскую лестницу, Александровский сад. Испанец Филип Рока создал инсталляцию на лестнице, отметив ее уникальную драматургию.

По словам продюсера Андрея Тубольцева, Intervals способствует развитию туризма и городского сообщества.