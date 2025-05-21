Международный этнофестиваль «Душа тундры» пройдет в Салехарде с 13 по 15 июня

Международный этнический фестиваль под названием «Душа тундры» проведут в Ямало-Ненецком автономном округе. Мероприятие состоится в Салехарде 13-15 июня. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей Окружного центра национальных культур.
Основная задача фестиваля заключается в сохранении и развитии культурных традиций северных малых народностей, продвижении традиционных ремесел и народного творчества.
Программа включает концерты народных ансамблей и солистов, состязания, тематическую ярмарку, творческие мастерские и дискуссионную площадку.
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