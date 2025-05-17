Мэр Саяногорска Молодняков сообщил об открытии памятника «Воинам-защитникам»

Третий по численности город Хакасии, Саяногорск, недавно увидел открытие мемориала «Воинам-защитникам» в детском лагере «Беркут». Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на заявление мэра Евгения Молоднякова.
По его словам, торжественное мероприятие сопровождалось закладкой капсулы времени, содержащей послание будущему поколению. Она будет открыта к столетнему юбилею Победы.
Памятник, олицетворяющий фигуру солдата, защищающего маленькую девочку от тягот войны, призван напомнить молодому поколению о важности сохранения мира. Открытие монумента приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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