Мэр Саяногорска Молодняков сообщил об открытии памятника «Воинам-защитникам»

Третий по численности город Хакасии, Саяногорск, недавно увидел открытие мемориала «Воинам-защитникам» в детском лагере «Беркут». Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на заявление мэра Евгения Молоднякова.

По его словам, торжественное мероприятие сопровождалось закладкой капсулы времени, содержащей послание будущему поколению. Она будет открыта к столетнему юбилею Победы.

Памятник, олицетворяющий фигуру солдата, защищающего маленькую девочку от тягот войны, призван напомнить молодому поколению о важности сохранения мира. Открытие монумента приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.