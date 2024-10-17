Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев анонсировал реставрацию триумфальной арки XIX века

Власти Нижнего Новгорода запланировали восстановление триумфальной арки XIX века. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на данные мэра города Юрия Шалабаева.

Напомним, части объекта обнаружили во время земляных работ на улице Советской. Глава города и архитектор Елена Корсакова обсудили различные способы сохранения находки.

Один из вариантов — замена утраченных кирпичей и установка прочного стекла над останцами. Арку собираются отреставрировать в 2025–2026 годах.