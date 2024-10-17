Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев анонсировал реставрацию триумфальной арки XIX века
Власти Нижнего Новгорода запланировали восстановление триумфальной арки XIX века. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные мэра города Юрия Шалабаева.
Напомним, части объекта обнаружили во время земляных работ на улице Советской. Глава города и архитектор Елена Корсакова обсудили различные способы сохранения находки.
Один из вариантов — замена утраченных кирпичей и установка прочного стекла над останцами. Арку собираются отреставрировать в 2025–2026 годах.
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