Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: 91 млн рублей пойдет на восстановление памятников героям ВОВ

Нижегородские специалисты займутся восстановлением памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию мэра Юрия Шалабаева.
По его словам, на благоустройство монументов выделили 91 миллион рублей. Работы проведут во всех районах Нижнего Новгорода в преддверии 80-летия Победы. Запланированы и другие мероприятия по приведению стел в порядок.
Ранее в городе отреставрировали мемориал Славы на улице Чаадаева. Было обновлено мозаичное панно из смальты, на котором можно рассмотреть рисунок Ордена Славы, а также развевающиеся знамена.
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