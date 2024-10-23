Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: 91 млн рублей пойдет на восстановление памятников героям ВОВ

Нижегородские специалисты займутся восстановлением памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию мэра Юрия Шалабаева.

По его словам, на благоустройство монументов выделили 91 миллион рублей. Работы проведут во всех районах Нижнего Новгорода в преддверии 80-летия Победы. Запланированы и другие мероприятия по приведению стел в порядок.

Ранее в городе отреставрировали мемориал Славы на улице Чаадаева. Было обновлено мозаичное панно из смальты, на котором можно рассмотреть рисунок Ордена Славы, а также развевающиеся знамена.