Мастерские XVIII века станут центром туризма и креативного бизнеса в Выксе

Объединенная металлургическая компания (ОМК) приступила к подготовке проектной документации для реставрации корпусов исторических мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода, основанного братьями Баташевыми в XVIII веке. Здания 1765 года постройки станут частью индустриально-туристического центра «Шухов-парк», сообщило ИА «Время Н» .

Северный корпус исторических мастерских станет площадкой для креативных предпринимателей Выксы. Здесь будут проводиться мастер-классы и образовательно-просветительские программы для детей и взрослых. Также откроют репетиционный зал для занятий танцами, музыкой и театральным искусством.

Южный корпус исторических мастерских станет центром промышленного туризма. Отсюда гости города будут начинать знакомство с высокотехнологичным производством завода, индустриальным наследием и современным искусством.