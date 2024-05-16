16 мая 2024, 15:16
«Мастер своего дела». Любимова — о художнике Сергее Андрияке
Министр культуры Любимова назвала смерть художника Андрияки ужасной утратой
Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника Сергея Андрияки. В телеграмме, которую процитировало издание РБК, она назвала уход живописца ужасной утратой для отечественного искусства.
«Мастер своего дела, Сергей Николаевич обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны», — заявила Любимова.
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По ее словам, работы художника многие годы находили отклик в сердце каждого почитателя искусства. В изображения просторов, городов и культурных памятников России Андрияка вкладывал всю свою любовь и преданность стране.
«Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать родным и близким Сергея Николаевича мои искренние соболезнования», — добавила Любимова.
Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с художником пройдет 17 мая в Москве в Академии акварели и изящных искусств, названной его именем.
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