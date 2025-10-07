Мастер народных ремесел Комарова отметила, что популярность кокошников связана с поиском связи с традициями

Кокошники и венцы, традиционные элементы русского национального костюма, становятся все более популярными на маркетплейсах. Однако многие изделия, представленные там, далеки от настоящих кокошников, сообщил MIR24.TV .

Настоящие кокошники и венцы — это произведения прикладного искусства, которые создают независимые мастерицы-кокошницы или целые мастерские. Они отличаются разнообразием форм, размеров и материалов.

Современные кокошницы — это мастерицы, которые продолжают создавать традиционные головные уборы. Они используют различные материалы, такие как лен, бархат, парча, кружево, перламутр и жемчуг.

Как отметила мастер традиционных ремесел Мария Комарова, интерес к кокошникам связан с поиском связи с традициями и культурным кодом. Люди хотят ощущать связь с родной культурой не только в целом, но и конкретно, на себе.

Некоторые мастерицы считают, что изысканная вышивка способна повлиять в лучшую сторону на самоощущение владелиц их изделий. Когда девушка надевает кокошник, она чувствует себя немного царевной, создает себе настроение.

Интерес к традиционным головным уборам волнообразен и раз в столетие точно поднимается. Предыдущая волна была в конце XIX — начале ХХ веков, подчеркнула Комарова.