Marvel Studios анонсировала изменение сроков выхода двух картин франшизы «Мстителей»

Компания Marvel Studios анонсировала изменение сроков выхода двух предстоящих картин франшизы «Мстителей». Оба фильма появятся в прокате спустя шесть месяцев после первоначально запланированной даты релиза, написал сайт glavny.tv .

Картина «Судный день», премьера которой намечалась на май 2026 года, теперь увидит свет 18 декабря того же года. Примечательно, что в этот же день состоится выход третьей части экранизации культового романа Фрэнка Герберта «Дюна», режиссерской работы Дэни Вильнева, продюсируемой студией Legendary Pictures.

Фильм «Секретные войны», чья премьера предполагалась на май 2027 года, перенесен на декабрь того же года — новая дата выхода назначена на 17 декабря.

Marvel обосновала задержку необходимостью предоставления большего времени съемочным коллективам и специалистам отдела постпроизводства для завершения работ.