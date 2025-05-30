Мариинский театр отпразднует 125-летие мировой премьеры оперы «Тоска»

В Мариинском театре состоится праздничное мероприятие, посвященное 125-летию мировой премьеры знаменитой оперы «Тоска» итальянского композитора Джакомо Пуччини. Представления, запланированные на 30 и 31 мая, пройдут под дирижерской палочкой народного артиста России Валерия Гергиева. Об этом сообщи сайт «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Внимание к знаковым датам в истории музыки — давняя традиция Мариинского театра. К числу таких событий относится мировая премьера "Тоски". Шедевр итальянской оперы очень любим публикой на домашней сцене в Мариинском театре, пользуется он колоссальным успехом и на гастролях», — прокомментировали представители театра.

Опера рассказывает историю драматической любви певицы Флории Тоски и живописца Марио Каварадосси, действие которой разворачивается на фоне политических интриг и страстей Италии XIX века. Впервые произведение было исполнено в Риме в 1900 году, и с тех пор оно приобрело статус одного из величайших шедевров мировой оперной сцены.