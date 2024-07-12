Мариинский театр анонсировал мировую премьеру кантаты композитора Кругликова
Мировая премьера кантаты композитора Феликса Кругликова пройдет в Мариинском театре. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.
В состав произведения вошли 15 стихотворений поэтессы Марины Цветаевой. В подборку попали работы, которые долгое время не публиковались.
Исполнение состоится в Концертном зале под управлением хормейстера Константина Рылова.
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