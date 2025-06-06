Маргарита Симоньян рассказала о попытках привлечь внимание к современным поэтам

Журналистка поблагодарила аудиторию за интерес к современному российскому стихотворчеству, в том числе посвященному военным событиям.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто интересуется современной русской поэзией, современной русской фронтовой поэзией, русской военной поэзией, поэзией, которая продолжает великие традиции советской военной поэзии», — заявила Симоньян.

По ее словам, современные авторы ничуть не уступают легендарным предшественникам в силе выражения, таланте и трепетном отношении к языку, однако широкая публика пока не уделяет им должного внимания. Главред сообщила о попытках исправить ситуацию через издательство двух сборников: «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы».