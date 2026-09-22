«Маленький принц» вновь стал самой продаваемой детской книгой в Санкт-Петербурге

Книжная лавка писателей и сайт журнала «Костер» обнародовали отчет о продажах детских книг за период с 14 по 20 сентября. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери вновь занял первое место в рейтинге, сообщила газета «Петербургский дневник» .

На второй строчке расположилась книга Кристины Кретовой «Приключения котенка в Петербурге». Третье место заняла работа Елены Кальницкой «Будь как Петр. Рассказ о том, как стать великим» с иллюстрациями Михаила Бычкова, отметил Piter.TV.

В числе других популярных книг у жителей Санкт-Петербурга оказались «Детям. Рассказы о животных» Джеймса Хэрриота и «Записки книжного мальчика. Ленинградские художники детской книги 1920–1930-х годов» Эраста Кузнецова. Также спросом пользовались «Лесси» Эрика Найта, «Остров капитанов» Софьи Прокофьевой, сборник «Чебурашка. Большая книга "Бюро Добрых Дел" и "Агент на мягких лапах" Фрауке Шойнеманн.