Лукьяненко объяснил рост числа экранизаций Стругацких

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко связал интерес кинематографистов к произведениям Аркадия и Бориса Стругацких с их актуальностью, возможностями для масштабных съемок и снижением конкуренции с западным кино, сообщает ИА НСН .

Лукьяненко отметил, что книги Стругацких любят и старшее поколение, и молодежь. По его мнению, экранизации также стали привлекательнее из-за возможностей создавать масштабное фантастическое кино.

1 октября выйдет детективный сериал «Полдень» по мотивам повести «Жук в муравейнике». Главные роли исполнили Максим Матвеев и Юрий Колокольников.

Это третья экранизация Стругацких с начала сентября. С 3 сентября выходит сериал «Трудно быть богом» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым, а 24 сентября в прокат выйдет фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым.

Писатель считает, что фильмы и сериалы по произведениям цикла «Полдень. XXII век» сформируют аудиторию для следующих экранизаций работ Стругацких. Ранее перед премьерой «Трудно быть богом» сообщалось о резком росте интереса к книге.