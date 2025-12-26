«Любовь без памяти» — яркий мюзикл на сцене «Вегас Сити Холл»

Этой зимой на сцене «Вегас Сити Холл» продолжает покорять сердца зрителей мюзикл «Любовь без памяти», сюжет которого отсылает к истории жизни Басты. Это больше, чем спектакль — это история о выборе, разбитых сердцах и мечте, ради которой можно пожертвовать всем. Погрузитесь в историю молодого и дерзкого музыканта Саши, который приезжает в Москву за славой, но внезапно сталкивается с настоящей любовью. Перед ним — мучительный выбор: карьера или чувства, амбиции или верность себе.

Создатели мюзикла собрали звёздную команду: музыкальным продюсером выступил сам Василий Вакуленко (Баста), а режиссёрское воплощение доверили трёхкратному лауреату «Золотой Маски» Алексею Франдетти. На сцене прозвучат знаковые хиты — «Сансара», «На заре» и «Моя игра» — в новом, театральном звучании. Их поддержали виртуозы сцены: художник Анастасия Пугашкина, мастер света Иван Виноградов и хореограф Ирина Кашуба. Вместе они создали шоу, которое захватывает дух.

Вас ждёт яркий актёрский состав: Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова, Надежда Мисякова, Дарьяна Кара и Софико Кардава — каждый из них принесёт на сцену частичку огня и искренности. Это музыкальное шоу на стыке драмы, музыки и танца. Приходите, чтобы пережить историю, которая заставит вас смеяться, плакать и вновь поверить в любовь.

«Любовь без памяти» — это больше чем мюзикл, это жизнь!